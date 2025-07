Université sénégalaise : chaque étudiant a coûté 1,17 million FCFA à l’État en 2024 (MESRI)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Abdourahmane Diouf, a levé le voile sur les chiffres clés de l’Université sénégalaise en 2024, ce mardi lors d’un déjeuner de presse pour la présentation des grands enjeux de l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANTESRI 2050).



Selon lui, le pays compte actuellement 286 169 étudiants, répartis entre les établissements publics et privés, encadrés par 2 495 enseignants-chercheurs dans les 9 universités publiques du Sénégal.



« Nous avons 286 169 étudiants dans le public et le privé. Le Sénégal dispose de 9 universités publiques, 73 facultés, 223 départements, ainsi que deux grandes écoles : l’École polytechnique de Thiès et l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) », a précisé le ministre.



Abdourahmane Diouf a également révélé le coût de l’investissement consenti par l’État pour chaque étudiant. « En 2024, ce coût s’élève à 1 178 742 FCFA par étudiant, réparti entre un coût pédagogique de 542 702 FCFA et un coût social de 636 040 FCFA ».