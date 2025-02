Des Micro-ondes contenant de la drogue saisis sur l'axe Maroc-Sénégal : le destinataire final interpellé

Un réseau de trafic de drogue entre le Maroc et le Sénégal a été démantelé grâce à la vigilance d’un GP (Gratuité Partielle) qui convoyait le produit. La drogue a été dissimulée dans des micro-ondes neufs et devait être acheminée vers Dakar, mais l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) est parvenue à interpeller le destinataire final.



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi, c’est à la suite d’un signalement effectué par un Gp, devant quitter le Maroc pour le Sénégal, que l’Octris a frappé au cœur d’un réseau huilé de trafics de haschich. Et ces trafiquants ne manquaient pas d’ingéniosité puisque la drogue était cachée dans des micro-ondes tout neuf. Surpris qu’on veuille convoyer un micro-onde du Maroc vers le Sénégal, le Gp n’a pas hésiter à démonter l’appareil dans lequel il a trouvé 1 Kilogramme de haschich avant d’alerte l’Octris qui a procédé avec substitution du produit.



« Cette opération a conduit à l’arrestation du destinataire final, A. Valera, ainsi que de son complice présumé, le livreur A. Dior. Lors de la perquisition au domicile de Valera à Rebeuss (Dakar), six (06) autres micro-ondes similaires ont été saisis », rapporte le journal.



D’après la même source, Les forces de l’ordre ont également découvert, sur le toit d’un enclos à mouton, un sac contenant 28 barrettes de 100 g de haschich ainsi qu’une barrette entamée, portant le stock total à 2,9 kg.