Des bijoux d'une valeur de 50 millions volés chez Cheikh Béthio Thioune

Une grosse affaire de vol de bijoux chez le guide des Thiantakones a failli échapper aux médias et à l'opinion publique. Dans l’un des domiciles du guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, sis à la localité de Médinatoul Salam, dans le département de Mbour, des bijoux d’une valeur de 50 millions de Fcfa ont été volés, durant le mois de décembre, à sa troisième épouse Sokhna Aïda Diallo.





L'affaire a été jusqu'ici, gérée dans la plus grande discrétion. La gendarmerie a mis la main sur quatre disciples de Serigne Béthio (O. Touré, M. Touré, M. H. Niasse et O. Hanne), au terme d'une enquête ouverte après les faits. Évoquée hier devant le tribunal de Mbour, cette affaire est renvoyée au 24 janvier prochain.