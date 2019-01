Des centaines d'élèves dans les rues de Dakar

Des centaines d'élèves ont marché dans les rues de la banlieue de Dakar ce lundi matin pour saluer la mémoire de leur camarade, tué par des agresseurs le 31 décembre, à seulement 18 ans. Ils exigent des autorités sénégalaises plus de sécurité dans la capitale et sa banlieue.



"Nous sommes ici pour exprimer notre amertume, à la suite du décès de notre frère. Nous trouvons que c'est injuste de prendre la vie d'un gamin de 18 ans. Nous déplorons cela et c'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé l'ensemble des écoles de la banlieue", affirme l'un des porte-paroles, Mamadou Bitèye.



Mamadou Bitèye a invité l'Etat du Sénégal à "garder un œil sur la jeunesse qui constitue la locomotive d'un pays. Ce qui nous préoccupe c'est insécurité. Notre frère a été agressé à 20h et ce n'est pas juste", a-t-il déploré.