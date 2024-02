Des écoles encore fermées ce mardi, la Cosydep interpelle Macky Sall

Comme pour la journée du lundi, des responsables d’établissements ont décidé de ne prendre aucun risque pour ouvrir les classes. En effet, certains directeurs d’écoles ont peur d’éventuels risques de perturbations et d’insécurité ce mardi 6 février.



Conséquence, ils ont décidé de suspendre les cours et prolonger jusqu’ au mercredi. Face a cette situation qui perturbe le calendrier scolaire, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’école publique (Cosydep) invite le chef de l’Etat à faire marche arrière avant que tout s’embrase.



« La Cosydep demande au chef de l’Eta en vertu des pouvoir qui lui confère la constitution de revenir sur l’annulation de l’élection présidentielle, au nom du respect strict du calendrier républicain, soutenir le conseil constitutionnel à assumer son rôle de garant de l’exécution du processus électoral et garantir la stabilité du pays pour permettre aux citoyens de se consacrer pleinement aux priorités du développement économique et social », a-t-il indiqué dans un communiqué repris par Les Echos.