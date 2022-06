Des manifestations pluvio-orageuses prévues sur les régions Est et Sud-est (Anacim)

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce pour les prochaines 24h, un ciel marqué par un temps passagèrement nuageux sur la quasi-totalité du pays, avec des manifestations pluvio-orageuses sur les régions Est et Sud-est, avec des possibilités d’extension vers le Centre-sud.



« Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera marqué par un temps passagèrement nuageux sur la quasi-totalité du territoire », indique l’ANACIM dans son bulletin de prévision météo, précisant toutefois que des manifestations pluvio-orageuses seront notées sur les régions Est et Sud-est du pays avec des possibilités d’extension vers le Centre-sud.



« En raison d’une hausse légère des températures journalières, la sensation de chaleur sera de mise sur l’ensemble du pays particulièrement dans les localités Nord et Centre où des valeurs oscilleront entre 40 à 42 °C », selon les prévisionnistes.



Les visibilités seront généralement bonnes, ont-ils fait savoir, ajoutant que les vents seront de secteur Nord-ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.