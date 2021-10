Des membres de l'Union des huissiers de justice attendent leurs nominations depuis près de 2 ans

Depuis presque 2 ans maintenant, les membres de l’Uhjs ont fini leurs stages de formation. Mais depuis lors, ces huissiers de justice stagiaires ont fini de grossir les rangs des chômeurs. Comme ils l’expliquent dans une lettre adressée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice : « Faisant suite à notre dernière rencontre au sujet de notre situation professionnelle, nous vous saisissons à nouveau de la présente missive dans l’espoir qu’une solution définitive soit trouvée. Nous saluons tout d’abord les nombreux efforts consentis par votre ministère et qui ont abouti à la récente nomination des notaires stagiaires. Monsieur le Garde des sceaux, nous rappelons que cela fait un (1) an neuf (9) mois que nous avons fini nos stages de formation et depuis lors, nous attendons avec tristesse, désolation et inquiétude nos nominations qui tardent toujours et ce, malgré les promesses d’un dénouement rapide faites lors de notre dernière entrevue tenue dans vos locaux le 27 avril 2021 ».



Indiquant au ministre que le Président avait rappelé, lors de sa communication en conseil des ministres du 1er septembre 2021 «tout l’intérêt qu’il attache à la question de l’emploi des jeunes car constituant un facteur clé de son programme pour l’émergence du Sénégal », l’Uhjs attire l’attention de Me Malick Sall «sur le fait que nombreux sont parmi nous aujourd’hui qui se retrouvent dans des situations d’extrême précarité parce que sans emploi depuis presque deux ans. Cette lenteur dans le règlement de notre situation est difficilement acceptable compte tenu des charges disponibles qui sont assez suffisantes pour permettre l’attribution à tous les membres de la promotion ». Elle signale à cet effet qu'il existe présentement moins de 45 huissiers de justice titulaires de charges au Sénégal.



«Cela constitue une situation handicapante pour les justiciables en quête de justice et une meilleure exécution des décisions rendues sur l'étendue du territoire national. Compte tenu de tout ce qui précède, nous sollicitons humblement que les dispositions idoines soient prises pour que nos nominations soient rendues effectives et que nous puissions ainsi exercer notre profession dans les meilleurs délais », demande l’Uhjs.

