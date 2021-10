Des moteurs de bateaux volés en Espagne et exportés à Dakar: des douaniers suspectés

Un réseau accusé d’avoir volé jusqu’à 208 moteurs de bateaux et de pirogues a été démantelé en Espagne. Il vendait le butin à des acheteurs sénégalais à l’aide de faux documents douaniers.



Les mis en cause au nombre de 14, sont accusés de délits présumés contre « l’administration publique et les droits des citoyens étrangers, appartenant à un groupe criminel, contrebande, détournement et simulation de crime ».



Les évènements ont commencé après que le bureau d’analyse et d’enquête fiscales de la Garde civile du port de Las palmas de Gran Canaria et de l’Unité d’analyse des risques des douanes maritimes de l’Agence des impôts ont ouvert un conteneur maritime dans lequel ils ont trouvé 52 moteurs hors-bord présentant des caractéristiques identiques à ceux utilisés par les pirogues des pays africains.



Selon le journal « Les Echos », cette découverte a conduit la Garde civile à lier leur origine illicite à une plainte déposée à la caserne de Porto Rico dans laquelle il était affirmé que « des auteurs inconnus avaient volé environ 100 moteurs hors-bord appartenant à des bateaux, en plus de 30 bidons de carburant et d’un bateau pneumatique ».



L'enquête ouverte a permis de vérifier que son auteur, avec un autre employé de la société responsable du quai d'Arguineguin, a transféré les moteurs hors-bord dans la zone portuaire à un entrepôt, à l'extérieur de l'entreprise.



Un sous-groupe, composé de huit exportateurs, était dédié au déplacement des moteurs vers le Sénégal et un autre, composé de personnes travaillant dans la douane, était chargé de délivrer les certificats de bon fonctionnement des moteurs et de falsifier les documents douaniers nécessaires pour faciliter leurs exportations et leurs réceptions à Dakar.