Des personnes malintentionnées envoient des avis d’imposition sous le pseudonyme « Alerte Impôts » (DGID)

« La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) poursuit le processus de diversification de ses canaux de fournitures de services, notamment à travers l’outil informatique. La pertinence de cette option stratégique est renforcée par le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 qui a nécessité le réaménagement du service aux usagers et l’accroissement de l’utilisation des services en ligne », lit-on dans la note.



Toutefois, la DGID porte à la connaissance des usagers que des personnes malinten-tionnées envoient des avis d’imposition sous le pseudonyme « Alerte Impots », avec l’adresse « avisimposition@impots.gouv.sn ». Ces messages n’émanent pas des services de la DGID et relèvent manifestement d’une tentative d’arnaque.



La DGID a pris des mesures conservatoires pour circonscrire le périmètre de ces agissements frauduleux et permettre aux autorités compétentes d’identifier leur (s) auteur (s) pour les mettre hors d’état de nuire.



La DGID rappelle que les canaux autorisés, à ce jour, pour interagir en ligne avec les usagers sont :

- la messagerie professionnelle Outlook avec les comptes « @dgid.sn » ;

- la téléphonie professionnelle des différents services ;

- la messagerie incorporée dans les plateformes de télé-procédures officielles : Etax et Mon Espace Perso ;

- le centre d’appel de la DGID avec le numéro 818 00 11 11 ;

- la messagerie Web-to-SMS de la DGID ;

- le site Web de la DGID : www.impotsetdomaines.gouv.sn