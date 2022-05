Des perturbations dans la distribution de l'eau à partir de samedi (communiqué )

La SONES et la SEN'EAU informent les usagers que des perturbations dans la distribution de l'eau seront notées du samedi 21 mai à 07h au dimanche 22 mai dans la nuit. Pour justifier ce manque d'eau, les sociétés ont évoqué, dans un communiqué, des travaux de réhabilitation de l'usine de traitement d'eau potable de Ngnith et de la conduite de transport du Lac de Guiers N1, communément appelée ALG1.



Les localités concernées sont les suivantes: Dakar et sa banlieue Rufisque, Mbour, Thiès, Louga et ceux habitant les villages riverains de Ngnith, lit-on dans le communiqué qui rassure que la remise en service qui sera "effective aussitôt les travaux terminés".



"Des mesures conservatoires seront prises pour atténuer l'effet de ces travaux et des camions citernes seront déployés dans les zones les plus impactes", promettent SEN'EAU et Sones.