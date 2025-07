Insécurité alimentaire : l'Etat décaisse 1,350 milliard de F Cfa pour 10 000 ménages

Le ministère de la Famille et des solidarités à travers le fond de solidarité nationale (FSN) a annoncé, le lancement du programme de réponse à l’insécurité alimentaire (PSA), dans un communiqué du Ministère rendu public hier jeudi.



Les services de Maïmouna Dièye informent que c'est pour "venir en aide aux cinq départements les plus touchés par l’insécurité alimentaire au Sénégal notamment (Podor, Matam, Kanel , Bakel et Goudiry)."



En effet, les familles bénéficiaires recevront chacun un virement unique net de 135.000 Fcfa et ce à partir du mois d'Août 2025.



Rappelons que, le PSA s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Sénégal à renforcer la résilience des populations vulnérable face aux effets des changements climatiques.