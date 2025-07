Colonie de vacances des enfants espagnols d'origine sénégalaise : l'ambassadrice de l'Espagne au Sénégal salue le bon déroulement

Après un mois d’échanges et de vivre ensemble, la deuxième édition de Colonie de vacances des enfants espagnols d’origine sénégalais a pris fin ce vendredi 25 juillet 2025. La cérémonie de clôture s’est tenue à l’Institut Cervantes de Dakar.



Devant leurs familles, ces enfants au nombre de trente et un (31) ont effectué des prestations de danse et chants entre autres en langue espagnole. Après les prestations, les enfants âgés entre 8 et 12 ans ont reçu des mains de l’ambassadrice de l’Espagne au Sénégal, Dolores Rios, leurs attestations de participation.



En marge de la cérémonie, Dolores Rios a exprimé sa satisfaction par rapport au déroulement de la colonie. « Je suis très contente d'être ici pour la deuxième colonie de vacances des enfants espagnols d'origine sénégalaise. Nous avons travaillé avec l'institut Cervantes de Dakar et aussi avec le ministère de la migration de l'Espagne pour pouvoir avoir cette colonie de vacances dédiée aux enfants qui habitent au Sénégal, qui sont fils et filles des Sénégalais qui habitent normalement en Espagne, mais qui sont d’origine sénégalaise », a-t-elle confié.



D’après Mme Rios, il est bien que ces enfants apprennent l’Espagnole et qu’ils aient également un aperçu de la culture espagnole puisqu’ils pourraient être appelés un jour à y aller, d’autant plus qu’ils ont tous la nationalité et le passeport espagnol et que l’Espagne est leur deuxième pays. « Il faut qu'ils apprennent l'espagnol parce qu'ils ont les deux passeports. Peut-être un jour, ils vont vouloir habiter en Espagne. C'est mieux qu'ils connaissent la deuxième culture, qu'ils connaissent l'espagnol, qu'ils connaissent l'Espagne. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils se sentent espagnols et pour qu'ils aiment leur deuxième pays. Et nous sommes très contents parce que les enfants se sont très bien amusés », a déclaré l’ambassadrice de l’Espagne au Sénégal.



Dans leurs prestations, les enfants ont représenté quelques-unes des régions de l’Espagne notamment la Catalogne, Madrid et Andalousie. Ce choix, selon, l’Ambassadrice découle du fait que ce sont les régions où il y a le plus de Sénégalais.