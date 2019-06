Des réactions suite à la mort de Mohamed Morsi

En Egypte, les Frères musulmans ont qualifié de meurtre la mort de leur ancien dirigeant, Mohamed Morsi, et ont appelé les Egyptiens à se rassembler pour ses funérailles.



L'ancien dirigeant est décédé après s'être effondré au tribunal du Caire, où il assistait à une audience pour répondre à des accusations d'espionnage.



L'un de ses opposants, Khaled Dawoud du Front du salut national, a déclaré que Mohamed Morsi a été injustement traité en prison.



En Mauritanie, le mouvement Mouba Dara, un groupe d'étudiants de la mouvance islamiste a organisé cette nuit un sit in devant l'ambassade d'Egypte à Nouakchott pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'assassinat du président Mohamed Morsi.



Ils réclament l'ouverture d'une enquête internationale pour faire la lumière sur les conditions de son décès dans un tribunal du Caire lors de sa comparution.



Le décès de l'ancien dirigeant égyptien de 67 ans soulève de sérieuses questions sur les conditions de sa détention selon des ONG.



Alors que Human Rights Watch déclare que la mort de l'ex président était tout à fait prévisible compte tenu de l'incapacité du gouvernement égyptien à lui accorder des soins médicaux adéquats.



Amnesty International appelle les autorités égyptiennes à ouvrir une enquête impartiale sur son décès.



Mohamed Morsi a été maintenu à l'isolement pendant près de six ans après son renversement par l'armée en 2013.