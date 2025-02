Des travailleurs d'Ecotra justifient l'acte d'un collègue, accusé d'avoir semé la "terreur" chez Sonko, en raison des "retards de salaires"

Les travailleurs d'Ecotra sont sous le choc après l'incident impliquant Ahmed Ndiaye, un ingénieur polytechnicien de 31 ans, arrêté dimanche à Ziguinchor après une intervention bruyante chez la mère du Premier ministre Ousmane Sonko. En proie à une colère intense, il a proféré des insultes et des menaces à l'encontre de la famille du PM, accusant le chef du gouvernement de tous les maux. Devant la réaction outrée de l'opinion publique, ses collègues ont réagi.



Dans une note dont L'Observateur a obtenu copie, ils ont cherché à expliquer le geste du jeune homme. D'abord, ils tiennent à lever toute équivoque : « contrairement à ce qui a été suggéré, Ahmed Ndiaye ne portait pas d'arme de poing. Pourtant, Ahmed Ndiaye, lui-même, l'a précisé au boutiquier du quartier, peut-être pour lui faire peur et éviter d'être lynché », soulignent ses collègues.



D’après eux, l'acte de M. Ndiaye n'était en aucun cas motivé par la violence, mais bien par le désespoir. « Son cri devant liaison familiale de M. Ousmane Sonko était l'expression de son inquiétude face à l'effondrement imminent de son entreprise (...) Le véritable motif de la présence de M. Ndiaye devant la maison de M. Sonko n'avait rien à voir avec une quelconque menace de mort », ont-ils dit,



Pour les collègues de Ndiaye, il s'agissait d'un appel au secours, un cri d'alarme face à une situation critique.



« Les 1500 employés d'Ecotra n'ont pas perçu leur salaire depuis six mois, une crise directement liée au non-paiement de la dette publique par l'État du Sénégal. Ce contexte de précarité extrême, qui impacte non seulement M. Ndiaye mais aussi des milliers de familles, explique son geste de désespoir. Il n'a jamais eu l'intention de semer la violence, mais simplement d'attirer l'attention sur une situation qui menace la survie d'une entreprise et de ses employés», ont expliqué les travailleurs d'Ecotra.