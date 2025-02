Désencombrement du marché Tendjiguène et de l'avenue Macky Sall à Saint-Lois : un site de recasement en préparation

Le Préfet de Saint-Louis (nord), Abdou Sow, a officiellement lancé, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 février, une vaste opération de désencombrement des marchés et de l'avenue Macky Sall (ex-Charles De Gaulle). Cette initiative, menée en collaboration avec le maire de la ville, Mansour Faye, et les forces de défense et de sécurité, vise à fluidifier la circulation et à améliorer les conditions de mobilité dans cette zone fortement fréquentée, informe Sud Quotidien.



Selon le journal, au matin du jeudi 20 février, le marché Tendjiguène et l'avenue Macky Sall présentaient un tout autre visage : des rues dégagées, des cantines démolies et des décombres évacués à l'aide de camions et de pelles mécaniques. Si cette opération répond à un besoin d'organisation de l'espace public, elle a également suscité de vives réactions parmi les marchands ambulants et les tabliers contraints de quitter les lieux.



« C'est la mairie de Saint-Louis qui n'a pas fait son travail. Tout ce qu'elle fait, c'est juste de nous taxer la somme de 10 000 FCFA pendant les fêtes de Korité et de Tabaski. Cet argent devait normalement servir à nous trouver un bon cadre pour exercer notre activité de commerce sans déranger. On reconnaît que nous sommes dans l'illégalité, mais c'était à la mairie de nous accompagner », a regretté un des marchands déguerpis.



Cependant, certains commerçants estiment que cette mesure était nécessaire. « C'est une bonne chose, cette opération. Ce qui se passait ici était anormal, car les gens ne pouvaient plus vaquer à leurs occupations tranquillement. Les rues étaient vraiment encombrées, la devanture de nos boutiques également. Cela impactait négativement notre commerce. Maintenant, les autorités doivent veiller au suivi de ce déguerpissement », a-t-il.



Pour rassurer les marchands ambulants affectés par cette opération, les autorités ont annoncé la mise en place d'un site de recasement situé au quartier Léona.