Détention de Faux billets : un chauffeur de taxi met fin au manège d’un multirécidiviste

Le Commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a procédé à l'interpellation d'un individu multirécidiviste pour des faits de détention et de mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal.



D’après la Police nationale, un chauffeur a saisi le service d'une plainte contre X, expliquant avoir été sollicité vers 5h00 du matin pour une course en direction de Liberté 6. Arrivé à destination, le client lui a remis un billet de 5000 francs CFA. C'est après le départ du client et après lui avoir rendu la monnaie que le plaignant a constaté la fausseté du billet.



Vers 12h00 le même jour, le chauffeur a croisé fortuitement le mis en cause alors que celui-ci sortait d'une boutique située au quartier Castor.



Le plaignant est immédiatement entré dans l'officine pour demander au gérant de lui montrer le billet que le suspect venait d'utiliser pour acheter du crédit téléphonique. Après examen, il s'est avéré qu'il s'agissait également d'un faux billet de 5000 francs CFA.



Avec l'aide des riverains, le chauffeur a appréhendé le suspect avant de le conduire au poste de police. En cours de route, le mis en cause a tenté de détruire la fausse coupure qu'il venait de remettre au boutiquier.



Connu des services de police, le suspect a déjà été déféré au parquet à deux reprises pour des faits similaires commis au préjudice d'un chauffeur de taxi et d'un gérant de point de transfert d'argent.



Interrogé sommairement, le mis en cause a vainement tenté de se disculper, prétextant que les faux billets provenaient de clients venus le consulter dans le cadre de ses pratiques mystiques (incantations maraboutiques).



À l'issue de la procédure, l'intéressé a été déféré devant le parquet pour répondre de ses actes.