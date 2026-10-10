Premier League : Nicolas Jackson encore buteur, Aston Villa et Brentford se neutralisent (2-2)

Nicolas Jackson poursuit sa bonne dynamique. Décisif avec les « Lions » du Sénégal lors de la trêve internationale, l’attaquant a inscrit un nouveau but, ce samedi 10 octobre 2026, avec Aston Villa face à Brentford d’El Hadj Malick Diouf (2-2), à l’occasion de la 6e journée de Premier League.
Jackson a permis à son équipe d’égaliser (1-1). Il signe ainsi son deuxième but en Premier League avec Aston Villa.
John McGinn a ensuite marqué le deuxième but des Villans (77e), avant que Kristoffer Ajer n’égalise deux minutes plus tard (2-2).
Avec ce résultat, Aston Villa pointe à la 14e place du classement, tandis que Brentford occupe la 4e place de la Premier League.
Jackson a permis à son équipe d’égaliser (1-1). Il signe ainsi son deuxième but en Premier League avec Aston Villa.
John McGinn a ensuite marqué le deuxième but des Villans (77e), avant que Kristoffer Ajer n’égalise deux minutes plus tard (2-2).
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