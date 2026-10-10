Touba : une vaste opération de désinsectisation pour lutter contre le paludisme

L’association Touba « Thia Kanam », en partenariat avec la Direction de la protection des végétaux (DPV) et les services d’hygiène, a lancé des opérations de désinsectisation et de délarvage sur plus d’une centaine de sites à Touba. L’initiative vise à freiner la prolifération des moustiques, à réduire les cas de paludisme et à prévenir les maladies liées à la stagnation des eaux pluviales.



Supervisées par la brigade spéciale des services d’hygiène de Touba, les opérations combinent le délarvage en journée et le saupoudrage nocturne. Selon le commandant de la brigade, « une centaine, voire 200 sites, sont identifiés ». Il a toutefois précisé que leur traitement dépendrait des moyens disponibles et des stocks de produits reçus.



L’opération devrait également bénéficier à la population de Mbacké, dans le cadre de la lutte contre les maladies transmises par les moustiques.