Kolda : les forces vives marchent ensemble pour promouvoir la santé mentale

Les forces vives de Kolda unissent leurs efforts pour promouvoir la santé mentale. À travers une randonnée pédestre organisée ce samedi 10 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, les organisateurs entendent renforcer la sensibilisation et encourager l’implication de tous les acteurs dans la prévention des troubles mentaux.



L’activité est organisée conjointement par Enda Jeunesse Action de Kolda, l’Amicale du Comité régional de développement (CRD) et l’Inspection d’académie. Elle cible particulièrement les parents, les élèves, les enseignants ainsi que les autres acteurs qui œuvrent pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.



Pour Madame Coumba Boye Sy, coordonnatrice d’Enda Jeunesse Action de Kolda, cette initiative vise à amener les différentes parties prenantes à s’impliquer davantage dans la recherche de solutions aux problèmes liés à la santé mentale.



Elle a particulièrement insisté sur l’importance de la prévention à travers la sensibilisation. Selon elle, il est essentiel de créer un environnement sain et favorable dans les établissements scolaires et les lieux d’apprentissage professionnel, afin de permettre aux enfants et aux jeunes d’étudier et de se former dans la sérénité.



Prenant la parole à son tour, l’inspecteur d’académie de Kolda, Mamadou Diop, s’est félicité de l’organisation de cette activité de sensibilisation, qui intervient à quelques jours de la rentrée scolaire.



Pour l’autorité académique, la santé mentale constitue un facteur déterminant dans le parcours éducatif des élèves. Sans un bon équilibre psychologique, estime-t-il, les apprenants peuvent éprouver des difficultés à affronter sereinement les exigences scolaires, notamment les études, les devoirs et les interrogations écrites ou orales.



Cette mobilisation apparaît ainsi comme une invitation à accorder une attention particulière au bien-être psychologique des élèves, en faisant de l’école un espace propice à l’apprentissage, à l’écoute et à l’épanouissement.



De son côté, le directeur régional de la santé de Kolda, le Dr Yaya Baldé, s’est réjoui de cette synergie d’action entre les acteurs de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance.



Il a souligné que la santé mentale demeure une problématique parfois négligée, alors qu’elle constitue une composante essentielle du bien-être des populations. D’où la nécessité, selon lui, de renforcer les initiatives de sensibilisation et de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.



À travers cette randonnée pédestre, les organisateurs veulent ainsi faire de la santé mentale une préoccupation collective et encourager des actions préventives durables au sein des familles, des écoles et des communautés. Un engagement qui rappelle que préserver la santé mentale, c’est aussi créer les conditions nécessaires à la réussite scolaire et à l’épanouissement des enfants.