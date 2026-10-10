Journée mondiale de la santé mentale : Ansoumana Dione dénonce son exclusion et interpelle l’État

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre 2026, Ansoumana Dione, président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), a dénoncé son exclusion des activités commémoratives au Sénégal. Fort de plus de 25 ans d’engagement, il a appelé les autorités à davantage prendre en compte l’expérience des acteurs de terrain et à renforcer la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux.



Ansoumana Dione a notamment sollicité une audience auprès du président Bassirou Diomaye Faye afin de proposer des solutions aux difficultés du secteur. « Le Président Bassirou Diomaye Faye devra travailler avec Ansoumana Dione pour relever les défis de notre pays en santé mentale », a-t-il plaidé.



Créée le 1er août 2000 à Rufisque, l’ASSAMM œuvre pour la défense des droits des personnes souffrant de troubles mentaux et l’assistance aux malades errants. L’engagement de son président remonte à 1983, après les problèmes de santé mentale rencontrés par son frère aîné, une expérience qui l’a conduit à s’investir dans leur accompagnement.



Parmi ses propositions figurent la mise en place d’un programme national de prise en charge dans les structures sanitaires, la disponibilité des médicaments psychotropes et la création d’un pavillon spécialisé à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye pour les personnes atteintes de troubles mentaux détenues en prison.



Le responsable de l’ASSAMM a également évoqué le différend autour du centre Ansoumana Dione, situé à Bouchra, à Kaolack, dont il revendique la gestion au nom de son association. Il estime que la Journée mondiale de la santé mentale devrait être une occasion de donner davantage la parole aux personnes concernées, à leurs familles et aux organisations engagées dans leur accompagnement.

