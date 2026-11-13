Détention de Moussa Kaka au Niger: «Nous devons nous lever pour dire "non", être avec lui et sa famille»

Le 31 août dernier, au Niger, notre confrère Moussa Kaka quittait les locaux de son média à Niamey (la radio télévision Saraounia) pour regagner son domicile, mais il n'y est jamais arrivé. Moussa Kaka n'a toujours pas pu voir sa famille ni son avocat. Organisations internationales et voix du continent continuent de dénoncer la violation des droits de notre confrère et d'appeler à sa libération.



Après plusieurs semaines de silence, début octobre, le ministre de la Justice du Niger, Alio Daouda, affirmait à Reporters sans frontières que Moussa Kaka, que vous avez entendu raconter l'actualité nigérienne pendant des années sur notre antenne, était détenu et en vie.



Pour la Camerounaise Maximilienne Ngo Mbe, directrice exécutive du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale, le Redhac, le sort réservé à Moussa Kaka rejaillit sur tout le continent et doit être l'affaire de tous. Elle est au micro d'Amélie Tulet, de la rédaction Afrique de RFI et lance un appel à la solidarité.



« Ce qui se produit aujourd'hui dans nos États est grave : que l'on puisse être kidnappé, tenu au secret, sans que l'on sache ce qui nous est reproché, alors que ces États sont des États de droit ! Cela veut dire que si on te reproche quelque chose, tu vas devant une justice équitable, tu es jugé et que tu as des avocats pour pouvoir te défendre. Donc on est dans un recul dans nos pays, dans les pays du Sahel et c'est préoccupant.



Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une grande solidarité africaine et même internationale autour de son cas, sauf nos petites sorties des uns et des autres. Et j'en appelle aux Africains et même à l'international : Moussa Kaka, on ne peut pas le laisser seul dans cette situation. Nous devons nous lever pour dire non et être avec lui et avec toute sa famille et ses proches.



Une longue carrière



Moussa Kaka exerce comme journaliste depuis plusieurs décennies, une profession qui lui a déjà valu de nombreuses pressions, et des ennuis avec la justice.



Il y a un an, cette figure du journalisme nigérien avait été arrêtée avec cinq confrères, inculpée de complicité de diffusion de document de nature à troubler l'ordre public, en vertu de la loi sur la cybercriminalité. Il était depuis en liberté provisoire.



Moussa Kaka a aussi connu la prison sous la présidence de Mamadou Tandja. Arrêté en 2007 pour ses liens supposés avec la rébellion touarègue du Nord, accusé de complicité d'atteinte à l'autorité de l'État, il avait été relâché plus d'une année après, suite à une mobilisation nationale et internationale.



Depuis, Moussa Kaka poursuivait son travail, notamment à la tête de la Radiotélévision Saraounia (RTS), qui emploie aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes au Niger.