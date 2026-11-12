JOJ Dakar 2026 : le sélectionneur du breaking satisfait de l’engagement de ses protégés face à l’élite mondiale

L’entraîneur de l’équipe nationale de breaking a salué la prestation de ses protégés à l’issue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Pour une première participation à ce niveau de compétition, le technicien souligne que les jeunes danseurs sénégalais ont affiché de belles dispositions face à des adversaires plus aguerris, malgré leur manque d’expérience sur la scène internationale.
Le sélectionneur reconnaît toutefois que le déficit de préparation a pesé sur les performances globales de son groupe durant le tournoi. Les représentants sénégalais entendent désormais capitaliser sur les enseignements tirés de cette immersion olympique afin de poursuivre leur progression et de mieux défendre les couleurs nationales lors des prochaines échéances internationales.
Le sélectionneur reconnaît toutefois que le déficit de préparation a pesé sur les performances globales de son groupe durant le tournoi. Les représentants sénégalais entendent désormais capitaliser sur les enseignements tirés de cette immersion olympique afin de poursuivre leur progression et de mieux défendre les couleurs nationales lors des prochaines échéances internationales.
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