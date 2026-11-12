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JOJ Dakar 2026 : l’entraîneur de l’équipe nationale de taekwondo salue le bilan du taekwondo et réclame un soutien accru des autorités



JOJ Dakar 2026 : l’entraîneur de l’équipe nationale de taekwondo salue le bilan du taekwondo et réclame un soutien accru des autorités
L’entraîneur de l’équipe nationale de taekwondo, Assane Dione, a dressé un bilan satisfaisant de la première participation de ses protégés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Tout en saluant la prestation globale de son groupe, le technicien a interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité d’accompagner plus fermement cette discipline sportive.
 
Assane Dione exhorte les autorités à mettre à disposition les moyens logistiques et financiers nécessaires ainsi qu’à garantir un meilleur encadrement technique aux combattants. Le sélectionneur estime que ses athlètes disposent du potentiel requis pour offrir de nouvelles médailles au Sénégal lors des prochaines échéances internationales, à condition de bénéficier d’un suivi rigoureux et durable.
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Jeudi 12 Novembre 2026 - 23:50


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