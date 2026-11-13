Niger: plus de 60 000 réfugiés nigérians ont passé la frontière depuis le début d'année

La situation humanitaire dans le nord du Nigeria s'aggrave, alerte l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui dévoile que plus de 60 000 personnes ont traversé la frontière en direction du Niger depuis le début de l'année. Un exode massif qui ajoute de la pression sur un pays qui compte déjà plus de 500 000 déplacés internes. Le HCR lance un appel pour réunir plus de 11 millions de dollars, dont 2 millions destinés aux besoins critiques immédiats.



L'afflux de réfugiés nigérians est perceptible tout le long de la frontière avec le Niger, dans la région de Diffa, au sud-est du pays, et dans celle de Tahoua, plus à l'ouest. Les arrivées se multiplient. Plus de 23 000 réfugiés nigérians sont arrivés depuis janvier 2026 dans la région de Diffa. Plus des deux tiers sont des enfants. Beaucoup viennent des États de Borno et du Nigeria. Des familles, souvent déplacées à plusieurs reprises, sont contraintes de fuir toujours plus loin pour échapper aux violences dans la région de Tahoua.



Manque de moyens humanitaires face à cet afflux



Le HCR a enregistré 3 400 nouvelles arrivées pour le seul mois d'octobre. Mais les moyens humanitaires ne suivent pas. Seuls 5 % de ces réfugiés nigérians ont pu être officiellement enregistrés, ce qui complique leur accès à l'aide.



La malnutrition, déjà élevée, et le dérèglement climatique aggravent la crise. Dans la région de Diffa, les récoltes céréalières s'annoncent insuffisantes. Dans sept villages sur dix, le HCR réclame 2 millions de dollars en urgence pour répondre aux besoins essentiels des réfugiés et des communautés hôtes, et pallier la baisse drastique des financements internationaux.