Bilan des JOJ Dakar 2026 : la présidente du CIO Kirsty Coventry salue une « réussite organisationnelle à 100 % »

À la veille de la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la présidente du Comité international olympique, Kirsty (CIO) Coventry, a estimé que cette première expérience sur le sol africain démontrait la capacité du continent à recevoir à terme, les Jeux olympiques.



Lors d’une conférence de presse au Centre principal des médias à Diamniadio ce jeudi, la dirigeante sportive a affiché son optimisme quant aux ambitions olympiques africaines. « Les JOJ ont montré que rien ne manque à l’Afrique pour organiser un jour les JO », a affirmé Kirsty Coventry devant les journalistes.



Kirsty Coventry a exprimé sa satisfaction à l’endroit du Sénégal, se disant « très fière et reconnaissante » envers le pays hôte pour le niveau de préparation des compétitions. « Tout a été professionnellement bien préparé », a souligné la responsable olympique avant d’ajouter que l’événement a surpassé les prévisions initiales. « Oui, absolument, à 100 %. Je pense que tous les acteurs du mouvement olympique avec lesquels j’ai échangé m’ont fait part du même sentiment : ces Jeux ont largement dépassé leurs attentes, et ce, de la plus belle des manières », a déclaré la présidente du CIO.



Cette première édition sur le continent a également suscité un regard nouveau chez les participants internationaux. « Certains athlètes sont venus me voir pour me dire qu’ils n’auraient jamais imaginé pouvoir un jour venir en Afrique. Aujourd’hui, ils ont hâte d’y revenir et attendent avec impatience les prochaines compétitions. Ils sont véritablement enthousiastes à cette idée », a expliqué Kirsty Coventry à propos des retours des compétiteurs.



Au-delà des infrastructures en service à Dakar, Diamniadio et Saly depuis le 31 octobre, rapporte la Rts, la dirigeante a mis en avant l’héritage humain légué à la jeunesse grâce aux programmes d’apprentissage. « Dans le cadre de cet événement, nous avons proposé différentes opportunités de formation et d’apprentissage à de nombreux jeunes Sénégalais, mais également à des jeunes Africains issus des différents Comités nationaux olympiques », a indiqué la présidente du CIO.



Ces dispositifs ont permis aux bénéficiaires d’acquérir des compétences pratiques dans la gestion et l’organisation d’événements sportifs. « Tous ces jeunes ont ainsi pu acquérir une expérience professionnelle concrète, une véritable expérience de terrain, qu’ils pourront désormais rapporter dans leurs communautés et mettre à profit pour contribuer au développement de leurs structures et de leurs infrastructures sportives. C’est là un héritage véritablement remarquable de ces Jeux », a conclu Kirsty Coventry.