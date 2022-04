Détention de chanvre indien: deux (2) individus dont un étudiant placés en garde à vue

La police de Pikine, banlieue de Dakar, a interpellé puis placé en garde à vue, mardi nuit, deux (2) individus dont un étudiant pour trafic de chanvre indien présumé. La quantité de drogue est de 1,5 kg.



Les deux mis en cause présumés habitent tout le même quartier Pikine rue 10. Ils se sont retrouvés très souvent avec leurs camarades de groupe dans les parages de l'école 9 de la localité et se livrent à l'usage collectif de clopes de chanvre indien ou plutôt guetter l'arrivé discret de leur clientèle triée sur le volet pour leur vendre de la drogue. Les habitants de cette localité ont alerté les flics qui appréhendent deux parmi eux et leurs placés en garde à vue.



Sous le feu roulant de questions des enquêteurs, le sieur Diagne a fini par avouer son statut de trafiquant. Dans ses aveux, le soi-disant commerçant à confier avoir stocké de la drogue dans son domicile niché à la Rue 10.



Interrogés sur la provenance de la drogue saisie, le dealer notoire, M.Diagne, et son acolyte étudiant, I.Diop, ont reconnu la paternité. Ainsi, les deux sont placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.