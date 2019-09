Détenus morts à Rebeuss : le gouvernement offre 2 millions Fcfa à chacune des deux familles

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall s'est rendu ce lundi 2 septembre à Tivaouane Peulh et Thiaroye Gare, aux domiciles respectifs de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané, deux détenus décédés à la prison de Rebeuss mardi dernier, et a donné 2 millions FCFA en guise de condoléances. Me Malick Sall, a ainsi adressé un message de réconfort aux familles et proches endeuillés avant de remettre une enveloppe de deux (2) millions de Fcfa à chacune des deux familles. Le Garde des Sceaux était accompagné du directeur de l’Administration pénitentiaire (Dap) le Colonel Jean Bertrand Bocandé.