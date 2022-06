Déthié Fall: « les 7 Sages n’ont pas respecté le droit »

Tous les recours en annulation introduits auprès du Conseil constitutionnel par les coalitions de partis ont été rejetés dans la soirée de vendredi par les 7 Sages. La coalition Yewwi Askan Wi, qui contestait l’arrêté du ministère de l’Intérieur jugeant irrecevable sa liste proportionnelle a été déboutée. De même que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui recourait contre l’irrecevabilité de sa liste de suppléants.



Tard dans la nuit, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, a réagi aux décisions du Conseil constitutionnel qu’il juge « innommables et inédites ».



« Nous avons reçu la notification de rejet de ces trois recours (sur l’arrêté du ministre de l’Intérieur, sur l’excès de parrains et sur le non-respect de la parité sur la liste des suppléants de BBY) qui ont été introduits. Ce qui nous met dans une situation inédite d’élections avec des moitiés de listes. Donc une situation innommable, une situation incompréhensible. Il est clair que dans les prochaines heures, avec les autres leaders de la coalition, on va faire une appréciation de la situation et vous revenir. Mais ce n’est pas cette décision qui était attendue de ceux-là qui sont appelés Sages et qui à mon avis n’ont pas respecté le droit. Parce que rien n’empêchait à la coalition Yewwi Askan Wi d’avoir sa liste des titulaires pour les élections législatives du 31 juillet 2022 », a affirmé le mandataire de YAW devant les médias.