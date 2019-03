Déthié Fall «Ce n’est pas par les arrestations qu’il validera une élection manipulée»

« Nous tenons à faire comprendre au Président Macky Sall que ce n’est pas par l’intimidation et les arrestations qu’il validera une élection manipulée avec des résultats préfabriqués » . Ces propos sont de Déthié Fall qui réagissait à l’arrestation du Colonel Abdourahim Kébé. Cette arrestation survenue dimanche 03 mars n’est, selon le n°2 du parti Rewmi, qu'une façon d’intimidation à leur encontre, ce qui n’a aucune chance de prospérer.



M. Fall d’ajouter : «Ce n’est pas par l’intimidation et les arrestations qu’il validera une élection manipulée avec des résultats préfabriquées». Sur sa lancée, le responsable du parti Rewmi indique que cette façon de faire ne lui «évitera pas les vrais sujets à savoir une volonté populaire confisquée et son illégitimité à la tête du pays».



Très remonté contre Macky Sall, le dauphin d’Idrissa Seck martèle qu’il rejette plus que jamais «les résultats proclamés par la Commission nationale de recensement des votes qui ne « traduisent pas la réalité des urnes et nous ne le considérons plus comme le président de la République».