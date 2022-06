Déthié Fall à Macky Sall: «À chaque fois qu'il nous emprisonne, ça nous renforce »

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ont décidé de s'adresser à l'opinion nationale et internationale sur la situation du pays. Déthie Fall, condamné lundi à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 100.000 FCFA, a été très amer lors de la conférence de presse ce mercredi. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi dénonce les enlèvements et séquestrations d'opposants.



« On assiste à un enlèvement et séquestration d'opposants. Macky Sall m'a arrêté avec Ahmed Aïdara, Mame Diarra Fam et beaucoup d'autres membres de la coalition et sympathisants. Macky Sall ne connaît pas la prison c'est pourquoi il emprisonne les opposants », a dit M. Fall.



Il est revenu sur sa vie carcérale. « On s'est vite adapté en prison. On s'adapte à tous les environnements. J'ai eu en prison des amis et tous les après-midi on jouait au football. Je remercie tous les détenus qui sont là-bas ».



Dethié Fall averti Macky Sall. « À chaque fois qu'il nous emprisonne qu'il se rende compte que ça ne fait que nous renforcer. Au contraire, ça nous motive et renforce nos convictions. On se bat pour le Sénégal et pour que notre pays retrouve sa dignité ».



Il a indiqué qu'il ne sera jamais en sursis dans ce pays. « Qu'on m'emprisonne six mois avec sursis, deux ans avec sursis. Je ne serai jamais en sursis dans ce pays. Personne ne peut m'empêcher de bouger ».



Le mandataire nationale de Yewwi Askan Wi demande aux Sénégalais de se lever pour faire face à ce régime. « Que Macky Sall sache qu'on fera face à lui et je demande aux Sénégalais de se battre contre ce régime ».