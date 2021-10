Dethié Fall exprime sa solidarité au groupe de presse DMedia

Le PRP, Parti Républicain pour le Progrès/Disso Ak Askan Wii, dirigé par Dithié Fall, a apporté toute sa solidarité au groupe DMEDIA et au Président Bougane Gueye Dany suite aux «velléités de musèlement et de liquidation dudit groupe de presse par le régime du Président Macky Sall».



« Nous dénonçons avec véhémence de tels agissements qui n'honorent ni l'Etat de droit, ni la liberté d'expression, ni la démocratie, ni le droit constitutionnel du citoyen à l'information», a indiqué le parti dans un communiqué vendredi.



Déthié Fall et camarades ont témoigné toute leur solidarité à l'ensemble de la presse sénégalaise dont le Groupe DMEDIA qui constitue aujourd'hui l'un des derniers remparts dans la défense de la démocratie et la manifestation des droits des citoyens.



« Nous demandons par ailleurs toute l'opposition sénégalaise à se mobiliser contre cet énième coup d’essai porté à la démocratie et aux droits des citoyens », a-t-il dit.