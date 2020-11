Déthié Fall: « la vision de Macky Sall doit désormais quitter Diamniadio....»

Malgré le ralliement de leur leader Idrissa Seck au camp présidentiel, le député Déthié Fall n'a pas été tendre avec le président Macky Sall. Vendredi à l'Assemblée nationale, il a critiqué la politique agricole du gouvernement, avant de déclarer que « la vision de Macky Sall doit désormais quitter Diamniadio pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal». Une phrase utilisée par son mentor durant la campagne présidentielle derrière pour s'attaquer à Macky Sall.



Selon lui, dans ces parties du Sénégal au cours de ces 10 dernières années, les factures céréalières sont comprises entre 200 et 300 milliards FCFA concernant les importations. « Si vous traduisez cela en chiffre d'affaires, on peut réserver les 30 à 40% comme masse salariale, ce qui équivaut à 90 milliards FCFA. Si on prend un jeune, on lui alloue 3 millions de salaire annuel, l'équivalent de 250.000 FCFA mensuel, on aurait aujourd'hui sorti 30.000 Sénégal du chômage », explique-t-il.