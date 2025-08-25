Réseau social
Déthié Fall prie pour la réussite du mandat d’Abass Fall à la mairie de Dakar
Déthié Fall a adressé un message de félicitations à Abass Fall, élu nouveau maire de la Ville de Dakar ce lundi 25 août. Le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a salué cette élection qu’il considère comme une marque de confiance de la part des conseillers municipaux.

« Je félicite mon frère Abass Fall, élu nouveau maire de la Ville de Dakar. Je voudrais profiter de l’occasion pour prier pour lui et que cette confiance placée en lui soit une brillante réussite », a-t-il écrit.

Pour rappel, Abass Fall, membre du parti PASTEF, a été élu nouveau maire de Dakar avec 49 voix sur 88 votants, lors d’un scrutin organisé par le conseil municipal. 
 
Actuellement ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, il a affirmé sa volonté de servir tous les Dakarois, sans distinction ni exception.
 
Ndeye Fatou Touré

Lundi 25 Août 2025 - 18:14


