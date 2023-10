Détournement d'une mineure de 14 ans: Léo écope d'une peine 6 mois avec sursis

J. Léo est dans de sales draps. Âgé de vingt-trois (23) ans, il est poursuivi et condamné pour « détournement de mineure ». Les faits se sont déroulés en août 2023. Alors qu'il était parti travailler en Casamance, J. Léo a rencontré N. Manga, une fille de 14 ans.



Avec elle, il a noué une relation amoureuse. D’après L’Observateur, tout a démarré lorsque l'homme est contraint de rentrer à Thiès, suite au décès de son père. Durant la même période, la jeune fille s'était aussi rendue à Dakar, chez sa tante F. Tamba, pour y passer les grandes vacances. C'est par la suite qu'elle a rejoint son petit-ami.



Pour quitter le domicile sous l'autorisation de sa tante, N. Manga lui a fait croire qu'elle partait chez sa sœur, pour récupérer son extrait de naissance. Ainsi, pendant deux (2) jours, N. Manga était perdue de vue avant que ces proches ne découvrent qu'elle se trouvait au domicile de son petit-ami Léo.



Récupérée par sa tante, elle est conduite à l'hôpital pour des examens gynécologiques. Les résultats ont attesté que la jeune fille a eu à entretenir des rapports sexuels. Munie de ce certificat médical, la tante a saisi la gendarmerie d'une plainte contre Léo pour détournement de mineure.



Arrêté, le mis en cause est placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et le correction (Mac) de Thiès. Au terme de sa détention préventive, il a été jugé, lundi dernier.



Attrait à la barre, le mis en cause a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure. De son côté N. Manga a confié être restée de son propre gré chez son petit-ami, parce qu'elle est amoureuse de lui.



Au terme des débats d'audience, le juge a J. Léo déclaré coupable et l’a condamné à une peine de 6 mois avec sursis.