Détournement de 1,2 milliard à la "Sénégalaise de l’Automobile" : les dessous d’un "carnage financier"

Cheikh Ahmadou El Khadim Dieng, un ancien cadre du service transit travaillant au sein de l’entreprise et en charge du dépôt des chèques pour le dédouanement des véhicules importés, a été interpelé à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il tentait de quitter le pays.



Selon la Libération, les enquêteurs de la division des investigations criminelles ont découvert dans les bureaux du sieur Dieng des quittances datant de 2020, ainsi que des preuves d’autres malversations financières qui pourraient remonter à plusieurs années.



Le même journal fait savoir que M. Dieng aurait détourné ces paiements destinés à la Perception Dakar-Port, laissant l’entreprise face à des arriérés de frais de douane estimés à des centaines de millions.



Le mis en cause, ayant choisi de garder le silence après son arrestation, le parquet financier a décidé de prolonger les investigations pour approfondir les charges d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux, précise Libération.