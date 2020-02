Détournement de fonds: La Cour des comptes demande l'ouverture d'une information judiciaire contre trois agences

La Cour des comptes a demandé au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall d’ouvrir une information judiciaire contre trois agences. Il s'agit de l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT), pour défaut de justification des fonds d’un montant de 150, 955 millions de Fcfa, de l'Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO) sur les irrégularités constatées dans le règlement des fournisseurs Gdips, Général prestations de service, Mediour business et Ets Beytymour. Et de l'Agence pour la Promotion et le Développement de l'artisanat (APDA), pour détournement présumé de 71,838 millions de Fcfa.



En effet, à l’Anat, l’analyse des comptes a montré que l’ancien agent comptable, Mansour Diouf, a effectué des prélèvements pour un montant de 134.053.000 F CFA en 2011 et 16.902.600 F CFA en 2012 sur le compte bancaire de l’Agence logé à la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas). Monsieur Diouf n’ayant pas justifié l’utilisation des fonds retirés, une provision pour un montant total de 150 955 600 F CFA a été constituée.



A l’Anamo sous la commande Malick Mbaye, l’analyse des pièces de règlement des demandes de renseignement et de prix a mis en évidence des anomalies dans les procédures de règlement des fournisseurs et prestataires. En effet, il est ressorti des travaux que, sur les exercices 2013 et 2014, trente et un (31) chèques d'un montant de 15 433 256 F CFA normalement assujettis à la procédure de compensation ont fait l'objet de retrait d'espèces en banque.



Pour l’Apda, l’ancien Directeur général, Oumar Samb, a opéré des prélèvements fréquents sur le fonds de garantie des projets artisanaux destiné aux opérateurs du secteur artisanal pour faire face à des besoins de trésorerie et couvrir des dépenses de fonctionnement de l’agence. Ces dépenses n’ont pas été justifiées par l’ancien directeur général pour des montants de 23 835 924 F CFA en 2007, 1 833 924 F CFA en 2008, 20 000 000 F CFA en 2010, 23 468 845 F CFA en 2011 et 2 700 000 F CFA en 2012 révèle le quotidien Libération.