Détournement des appels internationaux: des milliards volés par un réseau dakarois et virés dans les paradis fiscaux

Les opérateurs téléphoniques ont subi un gros préjudice. Un réseau qui blanchissait systématiquement les fonds à partir d'une société écran basée aux Almadies, a volé des milliards aux opérateurs de téléphonie établis au Sénégal (Orange, Expresso et Free). Selon le quotidien Libération, qui donne l'information dans sa livraison de ce mardi 10 décembre, l'argent a été viré dans les paradis fiscaux.



Les éléments de la Sûreté Urbaine de Dakar ont démantelé le réseau de fraudeurs sur les appels internationaux. Les trafiquants opéraient depuis l'avenue Lamine Guèye à Dakar. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue à la Sûreté Urbaine. La même source précise que les malfaiteurs sont des ressortissants égyptiens, G. Akram et H. Amir.