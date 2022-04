Détournement présumé de plus de 4 milliards F Cfa: une information judiciaire ouverte contre le Pca du Cosec

Le Président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) et directeur général de la Société nouvelle des auxiliaires du transport (Snat Sa), Mamadou Guèye, est sous le coup d’une information judiciaire. Il est visé pour « abus de confiance » entre autres délits portant sur 4.182.079.984 F Cfa. Le dossier, fruit d’une enquête de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic), a été confié au premier cabinet.



Tout a commencé avec une plainte déposée par Ibrahima Diop, Directeur général de Tiger Denrées Sénégal (Tds) contre Mamadou Guèye pour les faits d’abus de confiance, faux en écritures publiques authentiques, faux commis dans des documents administratifs et usage desdits faux.



Face aux enquêteurs, rapporte Libération ce mercredi, Ibrahima Diop a déclaré que Snat Sa, dont le Directeur général, a signé un contrat avec Vait, une société de droit autrichien basée à Linz, s’activant dans la fourniture de riz en brisures. C’est dire que depuis 2004, la Snat Sa a toujours été, à la suite de ce contrat, la société désignée comme l’agent maritime, manutentionnaire, entrepositaire et tiers détenteur pour le compte de Vait.



Selon Ibrahima Diop, de 2012 à 2018, Tds a versé dans la comptabilité de Snat Sa la somme globale de 18.980.114.855 F Cfa. Suite aux convocations datées des 5 au 30 août 2019 au niveau des Enquêtes douanières, Ibrahima Diop révèle avoir appris l’existence de deux transactions signées le 19 juillet 2019 par Mamadou Guèye, dg de Snat Sa. (…).



Interpellé sur les montants globaux versés par Tds dans la comptabilité de la Snat pour l’ensemble des prestations, Mamadou Guèye a déclaré aux enquêteurs l’ignorer avant de leur suggérer de se rapprocher du service comptable de sa société gérée par Cheikh Konaté. Ce dernier serait le seul à pouvoir répondre à cette question et à celle en rapport avec les droits de douane payés durant cette période.