Dette de Petrosen : le DG de Petrosen Holding exige un audit de Sangomar et GTA pour connaître les vrais coûts du projet

Le nouveau Directeur général de Petrosen Holding, Alioune Gueye a entrepris une série de réaménagement au sein de la boîte. À l’en croire, des dettes ont été notées dans les dossiers de constitution des gisements de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Pour tirer les choses au clair, il a commis un cabinet d’audit pour comprendre de quoi s’agit-il vraiment et connaître les vrais coûts des projets.



Si l’on se fie aux déclarations du DG, Alioune Gueye, « les premiers résultats montrent un gonflement de coûts, des irrégularités et des dépenses injustifiées ».



À noter que Woodside a prêté 450 millions de dollars à Petrosen, soit 260 milliards de FCFA, pour le financement du projet Sangomar. Toujours sur ce même projet, Petrosen a contracté une dette auprès de BP et Kosmos.