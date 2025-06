Deux bombardiers B-2 ont décollé des États-Unis, se dirigeant vers Guam

Depuis plusieurs jours, les États-Unis hésitent à se lancer dans une intervention en Iran. Donald Trump a répété donner deux semaines à l'Iran avant de prendre sa décision. Pourtant, certains signes peuvent laisser croire à une implication américaine à venir.



Selon Fox News, qui se base sur les données de suivi de vol et les communications vocales avec le contrôle du trafic aérien américain, plusieurs bombardiers auraient quitté la base de Whiteman, dans le Missouri, pour l'île de Guam, dans le Pacifique.



Les avions en question sont des Northrop B-2 Spirit. Ils seraient les seuls à pouvoir transporter la bombe GBU-57, conçue pour détruire les bunkers souterrains et qui serait capable d'endommager, si ce n'est détruire, le site nucléaire de Fordo, en Iran. "Ce sont des avions furtifs. Les Américains en ont environ 18", détaille le général François Chauvancy, consultant géopolitique LCI.



Selon le général, deux auraient atterri à Guam, dans l'océan Pacifique, et quatre autres sont à Diego Garcia, dans l'océan Indien. Ces deux bases sont à 7.500 et 5.000 kilomètres respectivement de Téhéran. Le bombardier ayant une autonomie de 9.600 kilomètres, il serait en mesure de frapper l'Iran. "S'il y a des ravitailleurs, comme ça a été évoqué aussi, ça veut dire qu'ils peuvent faire l'aller-retour et frapper où ils veulent aujourd'hui à Téhéran", estime le général.



Selon Samantha de Bendern, chercheuse au Royal Institute of International Affairs, il y avait de tels avions à Diego Garcia jusqu'à fin mai dernier, mais ils ont été remplacés par des B-52. Si les avions B-2 Spirit venaient à revenir à Diego Garcia, une base partagée par les Britanniques et les Américains, une consultation pourrait être nécessaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour les faire décoller, explique la chercheuse.



Le bombardier B-2 Spirit est un avion apparu à la fin des années 1990 dans la guerre du Kosovo (1998-1999). Il a une allure très reconnaissable, en forme de triangle avec son cockpit intégré dans son aile. Il est toutefois très cher à produire : 2 milliards de dollars pièce en moyenne, ou 1,7 milliard d'euros.





Avec TF1 Info