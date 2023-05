Deux morts annoncés à Ngor : Ousmane Sonko alerte l’opinion internationale

Deux (2) personnes ont perdu la vie dans des affrontements de ce mardi 9 mai à Ngor, un quartier dakarois, selon un responsable du mouvement Ngor debout, joint par PressAfrik. Le leader de Pastef Ousmane Sonko qui a fait une déclaration en direct sur sa page Facebook a dénoncé les agissements des forces de l’ordre qui sèment « la terreur et la mort ». En plus de cela, il a alerté l’opinion internationale.



« Nous avons appris la triste nouvelle. Il y a eu trop de pertes en vie humaine sous le régime de Macky Sall. Des gens abattus lâchement par les forces de l’ordre lors des manifestations. Il faut arrêter ce massacre. C’est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale à s’intéresser de très près à ce qui se passe au Sénégal », a fustigé Sonko.



Poursuivant, le leader de Pastef a apporté son soutien aux habitants de Ngor dans leur lutte. « Cela fait plus d’un mois maintenant que les habitants de Ngor réclament un petit lopin de terre de 6.000 mètre carré. Des populations qui ont vu toutes leurs terres ancestrales spoiler et qui ont été soumises à la course foncière qui prévaut à Dakar où des lotissements ont été faits, partager toujours par les politiciens et des hauts fonctionnaires. Ainsi, ces populations vivent dans la promiscuité et le petit lopin de terres qui leur restaient à été enlevés pour l’édification d’une brigade de gendarmerie ce qui est à vérifier. Et la seule réponse que Macky sall leur sert c’est encore la répression, la violence et la brigade », a-t-il déclaré.



À en croire ce dernier, le chef de l’Etat Macky Sall « use et abuse de la répression sous le fallacieux prétexte que la force doit rester à la loi ignorant que la loi c’est le peuple sénégalais ce qui ce qui se passe est déplorable. Et c’est cela l’objet de notre combat de tous les jours. On se bat pour des principes et des idéaux pour que notre démocratie et liberté ne soit pas confisquée par un homme boulimique de pouvoir entouré de gens qui se sont enrichit sur le dos des Sénégalais. Sans armes, les habitants de cette cité font face à un régime arbitraire et délibérément violent. Nous appelons tous les Sénégalais à se solidariser avec eux s’ils se lèvent ensemble Macky Sall ne ne pas une journée de plus à la tête de ce pays », a-t-il asséné.