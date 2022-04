Devant le procureur hier, Serigne Mboup dans de sales draps suite à une plainte du patron de Dakaractu

Le patron de CCBM Holding et maire de Kaolack, Serigne Mboup est dans de sales draps. Il a fait face hier au procureur de Kaolack. Ce face à face avec le parquet de la capitale du Saloum fait suite à une plainte du Directeur général de Dakaractu pour « menaces, mensonges, diffamation et dénigrements ». Après une audition et une tentative de réconciliation, le procureur a finalement transmis le dossier à la brigade de recherches.



L’opérateur économique Serigne Mboup accuse Dakaractu dans les médias alors qu’il le supplie pour signer des conventions de partenariat avec lui. En effet, le premier contact via WhatsApp en vue d’un partenariat remonte au 20 septembre 2020, pour le compte de l’Union des Chambres de Commerces qu’il dirige, puis récemment lors des élections locales de janvier 2022.



Le patron de Dakaractu a confirmé et donné les raisons de son refus de donner suite à la demande du maire de Kaolack et président de la chambre de commerce de ladite ville : «Monsieur Mboup m’a approché pour me proposer des conventions commerciales devant lui assurer une couverture médiatique de ses évènements. À deux reprises, j’ai refusé de donner suite à ses propositions, du fait que des partisans de Monsieur Mboup avaient à Kaolack dans le lieu appelé Cœur de Ville, violemment et verbalement agressé mon correspondant qui a eu le tort de ne pas assurer des couvertures dithyrambiques au profit de leur leader».



Depuis ce refus de Serigne Diagne de signer un partenariat avec lui, le président de la chambre de commerce de Kaolack ne rate aucune occasion pour casser du sucre sur le dos du patron de Dakaractu. «le sieur Mboup ne cesse depuis lors d'organiser ou de profiter de tribunes publiques pour m'accuser de tenter de lui soutirer de l'argent et de lui porter préjudice par des articles. Depuis, il ne cesse d'orchestrer des mensonges pour décrédibiliser Dakaractu par voie de presse et tenter de ternir mon image», a-t-il souligné dans sa plainte adressée au procureur de Kaolack et dont l’instruction a démarré depuis hier avec la convocation de Serigne Mboup par la procureur.



Des preuves accablent l’opérateur économique qui risque gros



Le Maire de Kaolack qui visible a une dent contre son homonyme a récidivé comme à son habitude sur le plateau de la TFM. Il a tenu, à en croire à Serigne Diagne, des «accusations mensongères et en le diffamant nommément. Il a fallu que le journaliste le recadre et lui intime l’ordre de ne pas se servir de leur média pour attaquer des confrères pour qu’il arrête ses diatribes».



Avant cette tribune sur la TFM, le patron de Dakaractu de rappeler «M. Mboup a organisé un point de presse juste pour relater des faits infondés, des mensonges et attaquer notre collaborateur et chef de bureau régional de Kaolack qui ne se sent plus en sécurité puisque faisant l’objet de menaces, de mensonges et de dénigrements».



Serigne Diagne n’a pas seulement adressé une plainte au procureur de la République. Il a joint au dossier des captures d’écran de messages, des messages vocaux et des séquences vidéo dans lesquels le patron du Groupe Comptoir Commercial Bara Mboup (CCBM), le diffame et le menace. Des indices et des faits accablants qui risquent de peser lourd contre le maire de Kaolack.



En attendant sa convocation par la brigade de recherches, Serigne Mboup aurait activé des connaissances et amis communs pour désamorcer la bombe. Pourront-ils trouver une solution à l’amiable ? Serigne Diagne acceptera-t-il de céder et de mettre fin aux poursuites ?

Le temps nous le dira…