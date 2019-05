Dialogue National: Ahmed Khalifa Niasse demande l’intégration des religieux au Conseil constitutionnel

Ahmed Khalifa Niasse a encore fait parler de lui ce mardi 28 mai, au lancement du Dialogue national, par le président de la République Macky Sall. ILe marabout-politicien a plaidé pour une implication des religieux au Conseil constitutionnel.



"Je crois qu'il y a des institutions comme le Conseil constitutionnel qui travaillent bien mais qui ont besoin de crédibilité. Donc je crois que cette institution ne peut pas avoir de crédibilité sans l'implication des religieux. Je voudrais à l'avenir si on procède à sa modification, qu'on prenne en compte cela", a-t-il déclaré avant d'ajouter: "On a dépassé l'époque où les marabouts se consacrent à une vie misérable. Ça c'est dépassé. Il faut pas se verser dans le débat de laïcité si on parle de religieux. On doit pouvoir être maire, des élus..."



Aussi, monsieur Niassa a lancé un appel à l'église sénégalaise. Selon lui, cette dernière doit "mieux s'imprégner avec les musulmans, pour la préservation de la paix et de l'unité".