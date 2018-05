Dialogue étudiants-Macky Sall : l’UGB fait faux bond au Président

A l’image de leurs camarades de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) ont snobé l’invitation du chef de l’Etat, Macky Sall.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les anciens compagnons de Fallou Sène rejettent la configuration des listes devant représenter les différentes universités. Car, ont-ils relevé, il n’est pas question de participer à une rencontre en présence de «listes dont les coordonnateurs n'ont pas la qualité de représentants à fortiori avec des positions mitigées».



Quant à l’éventualité de la reprise des cours, les étudiants de l’UGB bottent en touche et réaffirment leur détermination à aller au bout de leur combat. Et ce combat c’est avant tout, selon eux, toute la lumière sur la mort de Fallou Sène.