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Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye annonce des consultations imminentes avec toutes les forces vives de la nation



Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye annonce des consultations imminentes avec toutes les forces vives de la nation

Le Président de la République, Bassirou Diomaye  Faye  a annoncé le déploiement prochain de consultations auprès de l'ensemble des forces vives de la nation, avec l'objectif affiché de bâtir un large consensus social et économique autour du projet présidentiel pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

 

Cette ouverture à l'ensemble des composantes du pays marque la seconde étape d'un processus entamé au sommet de l'État. En effet, du 21 au 31 mai 2026, le Chef de l’État a mené des audiences stratégiques en recevant d'anciens Premiers Ministres ainsi que d'anciens ministres en charge des Finances et de l'Intérieur.

 

Ces rencontres de haut niveau visaient à poser les jalons et à définir le nouveau format du dialogue national. Au terme de ces discussions, le Président Faye a salué le sens élevé de l’État et l'engagement patriotique exemplaire de ces anciennes figures de la gouvernance sénégalaise, dont l'expertise doit servir à consolider les bases des réformes à venir.

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Vendredi 5 Juin 2026 - 23:00


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