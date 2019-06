Dialogue national: L'opposition brandit une nouvelle exigence

Après être tombée d’accord sur la désignation d’une personnalité « neutre et indépendante » et sur la délocalisation des réunions du Dialogue politique du siège de la Direction générale des élections (Dge), l’opposition brandit une autre exigence. En effet, elle veut écarter le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de la transmission du rapport final qui sera issu du Dialogue politique, rapporte le Quotidien.



Déthié Fall et Cie souhaitent que les conclusions parviennent directement au président de la République sans passer par le ministre de l’Intérieur. «Le ministre, qui n’a pas voix au chapitre sur ce que nous faisons, ne saurait l’être dans le cadre du rapport. Il n’y a pas eu consensus sur ce point dont on parlera mardi», a déclaré Déthié Fall, le coordonnateur du pôle.