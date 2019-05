Dialogue national: Le Bâtonnier de l’ordre des avocats plaide pour un retour des "Bonnes valeurs"

Le Bâtonnier de l'ordre national des avocats est venu participer au lancement du dialogue initié par le chef de l'Etat, ce mardi 28 mai 2019. Me Mbaye Gueye a profité de son temps de parole pour inviter le président de la République et tous les acteurs de la concertation nationale, à prôner pour un "retour des Bonnes Valeurs" au Sénégal.

"On a soulève la question de la violence, des Réseaux sociaux, entre autres. Mais j'ai un seul constat. Ce qu'on doit admettre c'est que les bonnes valeurs ont disparues au Sénégal. Je crois que le dialogue doit intégrer l'éducation. Car je pense nous allons rater le dialogue si nous n'incluons l'aspect éducation. Le contenu y mettre nos valeurs de civisme. On nous a appris à l'école qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas manquer de respect... Aujourd'hui personne n'ose toucher le fils d'autrui. (...) Monsieur le président le dialogue doit inclure les bonnes valeurs", a déclaré l'avocat.



Aussi s'est-il dit très surpris de la démarche du chef de l'Etat en convoquant cette rencontre: "Je dois avouer que lorsque je vous ai attendu à votre prestation de serment lancer un programme de dialogue, j'étais un peu surpris. Parce-que je me suis dit: voilà un président qui a confectionné un programme, qu'il a proposé aux Sénégalais, qui l'ont accepté, qui l'ont élu qui n'attendent que le déroulement de son programme et qui s'arrête pour dire malgré tout venez on se parle".