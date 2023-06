Dialogue national: le rapport final de la commission politique remis à Macky Sall

Le rapport final de la commission politique du dialogue national a été remis ce samedi au Président Macky Sall.



Après deux semaines de travaux, la Commission politique a acté un consensus sur plusieurs points conformément à son Code de conduite.



Des désaccords ont aussi été notés sur quelques points. Au total, neuf (9) réunions ont été tenues, dont huit (8) séances pour la plénière de la Commission politique.



Sur des questions relatives à l’élection présidentielle et aux élections législatives, à la consolidation des acquis démocratiques, à la paix, à l’Etat de droit et à la stabilité du pays, la Commission a discuté de seize (16) sujets dont 12 points d’accord et 04 points de désaccords.



Les points d’accord ayant un impact sur le processus électoral seront intégrés au Code, alors que les autres sont destinés à être mis en œuvre ultérieurement et feront l’objet de suivi.



Au regard de l’importance de certains points, la plénière de la Commission politique a recommandé qu’un Comité de suivi continue d’assurer une mission de veille pour l’application de certaines recommandations.