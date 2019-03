Dialogue politique: «Aïda Mbodji est prête à y répondre», selon le porte-parole de son parti

Le débat sur l’appel au dialogue politique lancé par le président Macky Sall après la proclamation de sa victoire au soir du 24 février 2019, se poursuit. Si certains leaders de l’opposition notamment Ousmane Sonko du Pastef, refusent d’y répondre, d’autres comme la patronne de l’ Alliance nationale pour la démocratie (And), Aïda Mbodji, dit prête à y participer. Toutefois, elle dit attendre de connaître les modalités.



«Par principe, nous sommes des acteurs du dialogue et je vous rappelle que nous avons été acteurs du dialogue qui a été organisé il y a de cela un an. On ne voit aucun problème à ce que notre parti puisse participer à un dialogue national qui va régler les questions nationales », informe le porte-parle de l’And, Ndème Dieng.



«Donc, si nous avons les termes de références, la présidente en discussion avec les membres du parti peut participer à ce dialogue pour défendre l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais », conclut l’invité de Rfm matin.