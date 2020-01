Dialogue politique: Moctar Sourang demande à Macky Sall de libérer Guy Marius Sagna et compagnie

Moctar Sourang, chef de la délégation de l’opposition au Dialogue nationale a demandé mardi au président Macky Sall de libérer l’activiste Guy Marius Sagna et deux autres personnes, en prison depuis plus d’un mois pour avoir manifesté devant le Palais contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal.



« Nous en profitons également pour lancer un appel au président de la République, qu’on ne peut pas appeler à un dialogue national et qu’on continue à emprisonner des citoyens parce que tout simplement, ils veulent exprimer leurs idées, parce qu’ils veulent manifester qui est un droit au Sénégal. C’est pourquoi, nous en profitons pour demander la libération de Guy Marius Sagna et les autres co-détenus », a lancé M. Sourang.



Sourang s’exprimait devant la presse, à l’ouverture de la première réunion du Comité de Pilotage du Dialogue national. La rencontre a eu lieu à la Salle de Conférence du 10e étage du building administratif Mamadou Dia, sous la présidence effective du Président du comité, Famara Ibrhima Sagna.



Fin novembre, Guy Marius Sagna, l’universitaire Babacar Diop et cinq autres personnes ont été arrêtés devant le Palais, lors d’une manifestation non-autorisée contre la hausse du prix de l’électricité. Après quelques jours en détention, Dr Diop et quatre autres étudiants ont été libérés. Mais Guy Marius, Ousmane Sarr et Fallou Gallas Seck restent toujours en détention.